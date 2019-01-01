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"Шикарная!": Тодоренко покорила Сеть откровенным образом для глянца

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Популярная телеведущая снялась для Elle в наряде с очень глубоким декольте.

"Шикарная!": Тодоренко покорила Сеть откровенным образом для глянца
ivona.bigmir.net

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Популярная телеведущая, блогер Регина Тодоренко стала героиней нового номера ELLE.UA. Регина появилась на страницах издания в ярких образах. Фото Тодоренко добавила в Инстаграм. В кадре она позирует сидя - ведущая одета в темный топ-корсет, подчеркнувший ее пышную грудь, и юбку до колена. Регина игриво приспустила одну бретель, что добавляет образу игривости. Волосы ведущей небрежно собраны в хвост.

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Подписчики Тодоренко похвалили фото, назвав звезду “шикарной“ и очень сексуальной.

Анонс интервью с Тодоренко появился также на Инстаграм-странице издания. К нему добавили цитату ведущей, касающуюся ее ребенка.

Ребенок — моя самая большая инвестиция, мне важен его комфорт. Мы рождаем себе подобных, чтобы они выросли лучше нас, крепче, интереснее и счастливее. Работа, проекты — это все второстепенное, - сказала Регина.

Напомним, что Регина Тодоренко замужем за российским исполнителем Владом Топаловым, у пары есть годовалый сын Михаил.

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко призналась, что хочет поучаствовать в “Танцах со звездами“.

 

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Теги: Регина Тодоренко, откровенный наряд, фотосессия для журнала
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Источник: IVONA bigmir)net

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