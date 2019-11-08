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Седокова провела выходные с детьми и новым бойфрендом

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Артистка поделилась в Сети кадрами досуга с Янисом Тиммой, а также своими сыном и дочкой .

Седокова провела выходные с детьми и новым бойфрендом
Седокова провела выходные с детьми и новым бойфрендом
ivona.bigmir.net

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Певица Анна Седокова, которая живет в РФ, окончательно перестала скрывать отношения с баскетболистом Янисом Тиммой и с удовольствием демонстрирует общий досуг подписчикам. Кроме фото с любимым, 36-летняя певица также показала, как проводит время с 27-летним спортсменом в компании своих детей. Фото появились в Инста-сториз артистки.

Судя по ярким “домашним“ кадрам Анна и Янис провели вместе с детьми весь уикенд.

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В частности, артистка показала, как они все вместе в течение двух дней собирали сложный пазл. Янису помогал двухлетний сын звезды Гектор, которого Анна родила в отношениях с бизнесменом Артемом Комаровым.

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Еще одно фото раскрыло кулинарные таланты артистки - Анна продемонстрировала вареники, которые приготовила для сына, дочери и нового возлюбленного.

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Напомним, что отношения с Янисом Тиммой артистка подтвердила около месяца назад. Она в Инстаграм призналась в любви Янису и заявила, что рядом с баскетболистам обрела личное счастье. Ради Седоковой баскетболист оставил жену с годовалым ребенком.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❤️Always together 💙

Публикация от Sana Timma (@sana_timma)

У певицы трое детей. 14-летнюю дочь Алину она родила от белорусского футболиста Валентина Белькевича. Дочь Моника родилась у артистки от бизнесмена Максима Чернявского. Восьмилетняя девочка живет с отцом в США - Анна видится с ней нечасто. С отцом же двухлетнего Гектора звезда рассталась вскоре после родов. 

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Ранее мы писали, что Анна Седокова подтвердила отношения с молодым спортсменом. 

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Теги: Анна Седокова, Янис Тимма, романы звезд, дети звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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WTF2_eбy_в_рот    18.11.2019, 15:26
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WTF2_eбy_в_рот
просто блядь
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