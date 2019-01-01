Сегодня сыну известной певицы исполнилось 11 лет — этот день Тина Кароль и Вениамин проведут вместе в Лондоне .

Тина Кароль рассказала, о каком подарке на День рождения мечтает ее сын Вениамин Пресс-служба

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Сын популярной украинской певицы, ведущей шоу “Танці з зірками“ Тины Кароль сегодня, 18 ноября, празднует свой День рождения. В этом году Вениамину исполнилось 11 лет.

Пресс-служба

Несмотря на насыщенный рабочий график, гастроли, еженедельные прямые эфиры на «1+1» и активную подготовку к гала-концертам “Різдвяна історія з Тіною Кароль“, артистка старается уделять максимум времени главному мужчине в ее жизни — сыну Вениамину.

Пресс-служба

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Провести этот важный день артистка решила вместе с сыном и улетела к нему в Лондон, где Вениамин учится. Ради этого Тина Кароль впервые пропустила эфир шоу “Танці з зірками“, а заменяла ее в этот вечер ведущая программы “Світське життя“ и шоу “Голос країни“ Екатерина Осадчая.

Пресс-служба

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Как рассказала Тина Кароль, на свой День рождения Вениамин попросил интересный и нестандартный подарок.

Пресс-служба

Вениамин мечтает посетить Национальный музей истории Украины. Попросил меня сделать ему вот такой необычный подарок на День рождения. А еще он очень хотел бы приехать из Лондона в Киев на гала-концерты «Різдвяна історія з Тіною Кароль». На концерте будут все его любимые суперзвезды — Monatik, Время и Стекло, DZIDZIO, KHAYAT и другие. Очень надеюсь, что все получится и он будет со мной и в зале, и за кулисами, потому что «Різдвяні історії» — это, в первую очередь, теплый семейный праздник о вере в чудо и настоящей сказке, — поделилась артистка.

Пресс-служба

Напомним, что праздничные гала-концерты “Різдвяна історія з Тіною Кароль“ пройдут 22 декабря (16:00 и 20:00), 23 та 24 декабря (20:00) в столичном Палаце спорта, а телеверсию шоу канал “1+1“ покажет на рождественские праздники.

Пресс-служба

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