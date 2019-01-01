Конкурсантка забыла слова на сцене, исполняя песню Каменских "Обіцяю".

"Ты разорвала мою песню!": Участница Х-Фактора разозлила Каменских .instagram.com/kamenskux/

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В субботу, 16 ноября, на канале СТБ вышел 10 выпуск шоу “Х-фактор 10“, в котором показали очередной этап тренировочного лагеря. Там судьи Андрей Данилко, Настя Каменских и Игорь Кондратюк отбирали участников, которые пройдут в следующий этап проекта.

Одна из участниц - Виктория Кондуракий - решила спеть песню Насти Каменских “Обіцяю“ - и разозлила исполнительницу. Перед выходом на сцену девушка отметила, что ей будет непросто исполнять эту композицию, поскольку она посвящена супругу Насти - рэперу Потапу.

Эта песня посвящена Потапу, а у них недавно была свадьба. Я понимаю, что это очень ответственно, потому что эта песня как никогда для нее важна. Она чувствует ее больше других своих песен, - говорила девушка перед выходом на сцену.

Кадр из видео

Я вообще не могу петь. Просто я нереально волнуюсь. Я не спала всю ночь, я учила песню, но у меня вылетели все слова абсолютно, - сказала участница “Х-фактора“.

Почти в самом начале песни - Виктория запнулась и забыла слова. Объясняя свою заминку - девушка отметила, что слишком перенервничала и слова вылетели у нее из головы, также конкурсантка заявила, что не сможет закончить свое выступление.

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Все трое судей нахмурились после такого заявления, а сама Каменских отметила, что нервозность Виктории не должна волновать жюри. Кроме того, артистка заявила, что Виктория испортила ее композицию.

Котик, а кого это волнует? Это был твой единственный шанс, единственный! Мало того, ты взяла и разорвала мою песню и очень вульгарно ее запела. Мне кажется, что так не делается. У вас была целая ночь, чтобы подготовиться. И волнения свое нужно оставить где-то там. Мы тоже здесь сидим не просто так, - эмоционально заявила Каменских.

Судьи отправили девушку домой, не дожидаясь вечернего вердикта.

Ранее мы писали, что Настя Каменских засветилась в эфире популярной мексиканской передачи.

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