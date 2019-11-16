Ольга Сумская показала, как выглядела 20 лет назад: фото
В последнее время Ольга Сумская часто делится с архивными фото, и на этот раз актриса разместила в социальной сети снимки 20-летней давности.
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Сегодня в Украине отмечают День работников телевидения, радио и связи. С этим праздником подписчиков решила поздравить Ольга Сумская. Актриса много лет отдала телевидению, снимаясь в фильмах и сериалах, так что имеет к этому дню непосредственное отношение.
С днем работников телевидения, радио и связи! 1997 год, мое начало на ТВ, программа "Империя кино" на 1+1 ... Приятно вспомнить тот период жизни. Телевидение было совсем другим, более интеллигентным, поучительным", - написала Сумская в Инстаграм.
Этот пост Ольга сопроводила серией своих архивных фото.
Ранее Ольга Сумская поделилась редкими кадрами с мамой.
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