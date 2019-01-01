Телеведущий выставил фото с концерта "Вечер премьер".

Стиляга!: Остапчук покорил Сеть сменой имиджа ivona.bigmir.net

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Телеведущий, участник проекта “Танцы со звездами“ Владимир Остапчук, который недавно рассказал в интервью Маше Ефросининой о своей страсти к покупке модной одежды, покорил подписчиков стильным образом. В Инстаграм артист выставил фото с концерта “Вечер премьер“, который прошел в столичном Дворце Украина. На снимке Остапчук позирует в клетчатом костюме-тройке, а на шее у него бежево-коричневый шарф.

Считаю огромной победой #вечірпремєр

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Сочные хиты, новые прочтения, премьеры, неформальное общение и юмор.

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#finalcutmedia - вы большие умнички, и три sold out на трёх концертах тому подтверждение👏, - написал Владимир.

скриншон

Подписчики телеведущего тут же отметили его стильный наряд, особенно яркую деталь аутфита - шарф. Также фолловеры заметили, что после проекта “Танцы со звездами“ телеведущему, возможно, стоит попробовать петь.

Красавчик!!! Уманчани все такие!!! 👏👏👏🔥🔥

Очень зазвездился немножко остинь спустись на землю

Змарнів чисто😁

Время идти в вокал))))

Вовчік, Стіляга👍😀

Шарфик😂, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Владимир Остапчук подтвердил намерение развестись с женой.

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