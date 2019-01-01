Ирина Шейк озадачила поклонников пикантным фото перед зеркалом
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Бывшая гражданская супруга голливудского актера, режиссера Брэдли Купера, американская и российская супермодель Ирина Шейк озадачила подписчиков странным фото. В Инстаграм знаменитость выставила селфи, сделанное в разбитом зеркале, на котором виднеется небольшое круглое отверстие, напоминающее дырку от выстрела. Модель позирует в полупрозрачной серой водолазке, демонстрируя пышную грудь в откровенном белье. Лица Ирины почти не видно из-за вспышки.
В новом однотонном цвете💙, - коротко подписала снимок Ирина.
Подписчики Ирины похвалили фото и тут же переспросили насчет зеркала - была ли это “бандитская пуля“ или Ирина разбила его каблуком.
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