"Сколько нежности и позитива": Потап запостил новый снимок с Каменских

Рэпер Потап поделился свежим кадром со своей супругой Настей Каменских.

Известный украинский исполнитель и продюсер Потап (Алексей Потапенко), который на днях получил именную звезду в Киеве, поделился новой совместной фотографией со своей женой, певицей Настей Каменских (NK).

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На своей странице в Instagram артист разместил снимок, на котором он и его возлюбленная позируют на улице в стильных нарядах. Так, Потап одет в штаны черного цвета, черную толстовку и черную куртку. Свой образ он дополнил красной кепкой и кроссовками. Настя выбрала для прогулки спортивный костюм черного цвета со светлыми разводами.

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В комментариях под фото многие отметили, что Настя выглядит очень милой и позитивной, а Потап сильно изменился после свадьбы, но в лучшую сторону.

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“Настюша такая миленькая , сколько в ней нежности и позитива, солнышко любимое“, “Потап, стал лучше выглядеть после свадьбы!“, “Красивые, спортивные и весёлые“, “Ох вы и ОФИГЕННАЯ ПАРА!!!!! Люблю вас“, “Потап здесь худее кажется“, “Очень круто и гармонично выглядите“, “Что делает любовь с человеком“, “Прикольные такие)“, “Вы - нереальные! Я вас обожаю“, “Дуже гарна пара“, “Какие вы классные @realpotap, берегите @kamenskux, таких как Настя в мире мало!“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее экс-жена Потапа рассказала, как общается их сын с Каменских.

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