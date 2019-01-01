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У женщины начались роды на премьере новой песни Сердючки - СМИ

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Верка Сердючка представила новый трек "Make It Rain Champagne" на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей".
У женщины начались роды на премьере новой песни Сердючки - СМИ
У женщины начались роды на премьере новой песни Сердючки - СМИ
instagram.com/v_serduchka

Во вторник, 12 ноября, в Киеве прошел концерт “Вечер премьер с Екатериной Осадчей“, на котором Верка Сердючка презентовала новую композицию после 6-летней паузы.

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Так, во время концертного шоу артистка исполнила свежий хит “Make It Rain Champagne“. Специально для этого выступления Сердючка забрала из музея в Стокгольме свой наряд с “Евровидения 2007“. 

Новую композицию Сердючки “Make It Rain Champagne“ зал слушал стоя. Еще дважды Верку вызывали на бис. Но выступление украинской звезды запомнилось зрителям не только зажигательным треком. 

Как сообщил сайт JetSetter, у одной из зрительниц начались схватки во время номера Сердючки. Женщину забрали в роддом прямо из концертного зала.

Послушать новую песню Верки Сердючки “Make It Rain Champagne“ можно здесь.

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Теги: Верка Сердючка, Андрей Данилко
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Источник: jetsetter.ua

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