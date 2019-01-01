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Звезда шоу Мамахохотала" Аня Гресь впервые показала лицо сына - фото

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Две недели назад актеры шоу "Мамахохотала" Роман Грищук и Аня Гресь впервые стали родителями.
Звезда шоу Мамахохотала" Аня Гресь впервые показала лицо сына - фото
Звезда шоу Мамахохотала" Аня Гресь впервые показала лицо сына - фото
instagram.com/anya_gres

В среду, 30 октября, народный депутат от партии “Слуга народа“ Роман Грищук и его жена, актриса юмористического проекта “Мамахохотала“ Анна Гресь сообщили о рождении первенца. Счастливая пара опубликовали в соцсетях снимки из роддома и рассекретили пол малыша. Супруги стали родителями мальчика.

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А вчера, 13 ноября, мальчику исполнилось две недели. В честь небольшого праздника Аня Гресь опубликовала кадр с семейной фотосессии. На снимке звездная мама держит на руках сына и трогательно прижимает его к себе. Отметим, что на фото можно рассмотреть лицо малыша. Кроме того, Аня рассекретила имя малыша. Мальчика назвали Тимофеем.

“Тимофей Романович Грищук. Ровно 2 недели.  Знакомьтесь“, - написала Гресь.

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Ранее сообщалось, что участник группы MOZGI Дядя Вадя во второй раз станет отцом.

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Теги: Мамахохотала, Аня Гресь, Роман Грищук
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Источник: Ivona bigmir)net,

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