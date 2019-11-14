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"Хочется романтики": Алина Гросу показала, в чем ходит на свидания с мужем

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Певица Алина Гросу похвасталась стильным образом в красном цвете.
"Хочется романтики": Алина Гросу показала, в чем ходит на свидания с мужем
"Хочется романтики": Алина Гросу показала, в чем ходит на свидания с мужем
instagram.com/alina_grosu

Популярная украинская исполнительница и актриса Алина Гросу, которая выступает под сценическим псевдонимом GROSU, порадовала поклонником новой публикацией в соцсети.

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На этот раз звезда рассказала о своем осеннем настроении и похвасталась новым образом. На своей странице в Instagram 24-летняя артистка опубликовала несколько снимков, на которых запечатлена, сидя на подлокотнике кожаного дивана.

На свежих кадрах Алина позирует в длинном красном платье с черным поясом, пальто красного цвета, черных колготках и замшевых черных туфлях на высоком каблуке.

“Настроение: надеть красное и пойти на свидание (разумеется, с мужем). Кому осенью тоже особенно хочется романтики?))“, - подписала снимок Гросу.

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Напомним, ранее Алина Гросу прогулалась по Кварталу красных фонарей.

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Теги: Алина Гросу
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Источник: Ivonа bigmir)net

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