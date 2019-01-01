Подрались на тренировке: Квиткова рассказала о ссоре с Добрыниным

Победительница "Холостяка 9" рассказала о ссорах с возлюбленным.

Избранница главного героя 9 сезона шоу “Холостяк“, ведущего Никиты Добрынина, Даша Квиткова впервые откровенно рассказала о ссорах с возлюбленным.

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На своей странице в Instagram 21-летняя девушка сообщила, что у нее и Никиты часто бывают разногласия, как и в любой другой пары. Кроме того, Даша рассказала, как однажды чуть не поссорилась с Добрыниным перед тренировкой. Но занятия помогли им справится с конфликтом. Квиткова призналась, что тайский бокс стал терапией для их пары.

Кроме того, возлюбленная Никиты Добрынина опубликовала несколько черно-белых кадров с тренировки, на которых они запечатлены на боксерском ринге.

“Очень часто вижу вопрос: -Даша, а вы когда-то ссоритесь с Никитой? Ну конечно;) Мы же обычная пара, мы живые люди. У нас бывают разногласия, можем рычать друг на друга. Просто мы стараемся, чтобы это оставалось только с нами. Так случилось, что перед тренировкой мы с Никитой чуть повздорили, но потом выпустили пар в ринге. Мы решили, что тайский бокс - это, своего рода, терапия для нашей пары“, - поделилась Квиткова.

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Напомним, ранее Никита Добрынин вместе с возлюбленной прогулялся по родному городу.

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