В Сети разгорелся скандал из-за рекламы нижнего белья в дворце Потоцких - видео

В ролике полуобнаженная модель станцевала на музейном столе.

Сеть возмутил новый рекламный ролик киевского бренда нижнего белья Zhilyova lingerie. Съемки видео проходили во львовском Дворце Потоцких, который сейчас принадлежит Львовской национальной галереи искусств имени Бориса Возницкого.

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В ролике полуобнаженная модель в нижнем белье и туфлях танцует на столе, который является экспонатом музея. Стоит отметить, что съемки проходили в в “Голубом зале“ дворца Потоцких, где иногда принимают международные делегации. Именно это спровоцировало скандал.

Администрация национальной галереи отметила, что часто сдает помещения в аренду для съемок и с представителями бренда Zhilyova lingerie был заключен официальный договор. Однако, модель нарушила один из пунктов документа, когда станцевала на экспонатном столе.

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