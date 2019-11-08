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В Сети разгорелся скандал из-за рекламы нижнего белья в дворце Потоцких - видео

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В ролике полуобнаженная модель станцевала на музейном столе.
В Сети разгорелся скандал из-за рекламы нижнего белья в дворце Потоцких - видео
В Сети разгорелся скандал из-за рекламы нижнего белья в дворце Потоцких - видео
скриншот

Сеть возмутил новый рекламный ролик киевского бренда нижнего белья Zhilyova lingerie. Съемки видео проходили во львовском Дворце Потоцких, который сейчас принадлежит Львовской национальной галереи искусств имени Бориса Возницкого.

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В ролике полуобнаженная модель в нижнем белье и туфлях танцует на столе, который является экспонатом музея. Стоит отметить, что съемки проходили в в “Голубом зале“ дворца Потоцких, где иногда принимают международные делегации. Именно это спровоцировало скандал.

Администрация национальной галереи отметила, что часто сдает помещения в аренду для съемок и с представителями бренда Zhilyova lingerie был заключен официальный договор. Однако, модель нарушила один из пунктов документа, когда станцевала на экспонатном столе.

Напомним, ранее мы писали об интересных и красивых местах в Украине, которые стоит посетить.

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Теги: дворец Потоцких, Zhilyova Lingerie, скандал
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Источник: Ivonа bigmir)net

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