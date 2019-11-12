Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Настя Каменских призналась, как ее мама относится к Потапу

Комментариев: 0
Певица Настя Каменских рассказала, какие отношение у ее мамы и Потапа.
Настя Каменских призналась, как ее мама относится к Потапу
Настя Каменских призналась, как ее мама относится к Потапу
instagram.com/kamenskux

Известная украинская исполнительница Настя Каменских (NK), которая в мае вышла замуж за рэпера и продюсера Потапа, впервые рассказала, как мама относится к ее мужу. Откровенное признание артистка сделала во время съемок концерта “Вечер премьер с Екатериной Осадчей“, пишет ТСН.

Читай также: “Вот в кого такая красотка!“: Каменских показала редкое фото мамы

Так, прям на сцене шоу Каменских рассказала ведущей и зрителям в зале о том, какой Потап замечательный супруг. Кроме того, она добавила, что ее мама Лидия также в восторге от зятя и часто с ним общается. 

“Потап – лучший любовник, друг, муж, папа и, конечно, зять. Он очень романтичный, его очень любит моя мама, они довольно часто общаются друг с другом“, - поделилась Настя.

После этих слов певица спустилась в зал к Потапу и крепко обняла его. Видео трогательного момента появилось на фанатской странице пары в Instagram.

Напомним, ранее экс-жена Потапа рассказала, как общается их сын с Каменских.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram

Поделись:
Теги: Настя Каменских
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь