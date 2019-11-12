Настя Каменских призналась, как ее мама относится к Потапу

Певица Настя Каменских рассказала, какие отношение у ее мамы и Потапа.

Известная украинская исполнительница Настя Каменских (NK), которая в мае вышла замуж за рэпера и продюсера Потапа, впервые рассказала, как мама относится к ее мужу. Откровенное признание артистка сделала во время съемок концерта “Вечер премьер с Екатериной Осадчей“, пишет ТСН.

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Так, прям на сцене шоу Каменских рассказала ведущей и зрителям в зале о том, какой Потап замечательный супруг. Кроме того, она добавила, что ее мама Лидия также в восторге от зятя и часто с ним общается.

“Потап – лучший любовник, друг, муж, папа и, конечно, зять. Он очень романтичный, его очень любит моя мама, они довольно часто общаются друг с другом“, - поделилась Настя.

После этих слов певица спустилась в зал к Потапу и крепко обняла его. Видео трогательного момента появилось на фанатской странице пары в Instagram.

Напомним, ранее экс-жена Потапа рассказала, как общается их сын с Каменских.

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