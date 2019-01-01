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Певица Деми Ловато обнародовала первое фото с новым возлюбленным

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Американская звезда Деми Ловато показала своего бойфренда.
Певица Деми Ловато обнародовала первое фото с новым возлюбленным
Певица Деми Ловато обнародовала первое фото с новым возлюбленным
GettyImages

Известная американская певица и актриса Деми Ловато, которая в прошлом году попала в больницу из-за передозировки наркотиками, впервые после болезни показала своего бойфренда.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала черно-белую фотографию, на которой она запечатлена со своим возлюбленным, моделью Остином Уилсоном. На снимке татуированным парень целует Деми в щеку, а девушка в это время делает селфи.

“Моя любовь“, - лаконично подписала кадр Ловато.

Инстаграм Деми Ловато
Инстаграм Деми Ловато
скриншот

Напомним, ранее Деми Ловато появилась на публике впервые после передозировки.

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Теги: Деми Ловато
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Источник: Ivonа bigmir)net

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