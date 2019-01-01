Редкое фото: Рэперша Alyona Alyona впервые показала маму

Певица Alyona Alyona поделилась снимком с мамой и поделилась рецептом любимого блюда.

Популярная украинская хип-хоп и рэп-исполнительница Alyona Alyona поделилась с поклонниками воспоминаниями из детства. Звезда рассказала о самом любимом рецепте супа, который ей готовила мама.

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Артистка призналась, что, когда была маленькой не очень любила это блюдо. А после переезда от родителей и вовсе от него отказалась. Позже Alyona Alyona вновь стала готовить суп, во время проживания в общежитии и своему парню.

“Не знаю в кого як, але в мене з дитинства з супами особливо не складалося. Звичайно, коли вибору нема, а готувати ти ще не вмiєш - i суп заходить на ура. Та і мама завше говорила: “Поїж ріденького!“. Коли стала жити окремо вiд батькiв, то взагалi забила на цю страву, якось швидко перекусив і забув. Але час минав. Пізніше я готувала суп друзям в гуртожитку або будучи в стосунках своєму хлопцю, тоді мамин суп особливо підкорював“, - вспомнила исполнительница.

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Певица заявила, что сейчас у нее совсем нет времени на кулинарию. Однако девушка решила поделиться рецептом вкусного маминого супа с подписчиками. Как приготовить вкусное и полезное блюдо Alyona Alyona рассказала на своей странице в Instagram.

“На превеликий жаль, зараз мені зовсім не вистачає часу на готування і я можу лиш згадувати той пряний аромат і той неймовірний смак. Тож, залишу вам рецепт, якщо приготуєте, відмічайте мене та запрошуйте на вечерю. Рецепт:

- стакан гречки;

- двi жменi сушених бiлих грибiв;

- цибуля та морква;

- картопля;

- смажений часник;

- сiль, сумiш перцiв;

- мамина любов“, - написала артистка.

К своему посту она прикрепила два фото. Первое, скорее всего, было сделано в общежитии. А на втором архивном снимке рэперша запечатлена со своей мамой.

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Напомним, ранее Alyona Alyona выпустила концертный клип на трек “Завтра“.

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