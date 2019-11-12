Певица Джамала показала постельное фото
Известная украинская певица, победительница песенного конкурса “Евровидение 2016“ Джамала поделилась с подписчиками радостной новостью.
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На своей странице в Instagram артистка сообщила, что на ее аккаунт подписались 800 тысяч пользователей Сети. Джамала поблагодарила своих читателей на четырех языках - украинском, крымско-татарском, английском и русском.
Кроме того, звезда показала, как радуется этой новости. Певица разместила в соцсети постельное фото. На свежем кадре счастливая Джамала в одном белом халатике прыгает на кровати.
“Друзі, нас вже 800 000. Дякую, Sağ oluñız, Thank you, Cпасибо за те, що слідкуєте, коментуєте, ставите вподобайки та завжди підтримуєте! Далі буде більше“, - написала Джамала.
Напомним, ранее Джамала показала нежное фото с подросшим сыном.
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