Певица Джамала показала постельное фото

Украинская певица сообщила поклонникам радостную новость и показала фото со спальни.

Известная украинская певица, победительница песенного конкурса “Евровидение 2016“ Джамала поделилась с подписчиками радостной новостью.

Читай также: “Кохаю“: Джамала записала романтический трек с рэпером Jah Khalib - видео

На своей странице в Instagram артистка сообщила, что на ее аккаунт подписались 800 тысяч пользователей Сети. Джамала поблагодарила своих читателей на четырех языках - украинском, крымско-татарском, английском и русском.

Кроме того, звезда показала, как радуется этой новости. Певица разместила в соцсети постельное фото. На свежем кадре счастливая Джамала в одном белом халатике прыгает на кровати.

“Друзі, нас вже 800 000. Дякую, Sağ oluñız, Thank you, Cпасибо за те, що слідкуєте, коментуєте, ставите вподобайки та завжди підтримуєте! Далі буде більше“, - написала Джамала.

Инстаграм Джамалы скриншот

Напомним, ранее Джамала показала нежное фото с подросшим сыном.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.