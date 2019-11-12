Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Певица Джамала показала постельное фото

Комментариев: 1
Украинская певица сообщила поклонникам радостную новость и показала фото со спальни.
Певица Джамала показала постельное фото
Певица Джамала показала постельное фото
instagram.com/jamalajaaa

Известная украинская певица, победительница песенного конкурса “Евровидение 2016“ Джамала поделилась с подписчиками радостной новостью.

Читай также: “Кохаю“: Джамала записала романтический трек с рэпером Jah Khalib - видео

На своей странице в Instagram артистка сообщила, что на ее аккаунт подписались 800 тысяч пользователей Сети. Джамала поблагодарила своих читателей на четырех языках - украинском, крымско-татарском, английском и русском.

Кроме того, звезда показала, как радуется этой новости. Певица разместила в соцсети постельное фото. На свежем кадре счастливая Джамала в одном белом халатике прыгает на кровати.

“Друзі, нас вже 800 000. Дякую, Sağ oluñız, Thank you, Cпасибо за те, що слідкуєте, коментуєте, ставите вподобайки та завжди підтримуєте! Далі буде більше“, - написала Джамала.

Инстаграм Джамалы
Инстаграм Джамалы
скриншот

Напомним, ранее Джамала показала нежное фото с подросшим сыном.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Джамала
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Старый бойскаут  (аноним)  12.11.2019, 17:33
Оценка:  0
Старый бойскаут
Давай адрес, сука, я проникну и насру в это татарское постельное логово!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь