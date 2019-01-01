Ники Минаж объявила бойкот Instagram из-за лайков

Певица Ники Минаж планирует уйти из соцсети Instagram из-за нововведения.

Известная американская рэперша и актриса Ники Минаж не будет публиковать новые посты в Instagram. Певица решила уйти из соцсети из-за предстоящего нововведения. Об этом звезда сообщила в своем аккаунте в Twitter.

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Недавно стало известно, что со следующей недели в Instagram среди американских пользователей будут тестировать новую функцию. Разработчики соцсети решили скрывать количество лайков под публикацией, чтобы их мог видеть только автор поста.

В знак протеста Минаж написала в Twitter, что не будет пользоваться Instagram со следующей недели. Она отметила, что теперь у нее появится много свободного времени.

"Со следующей недели я перестаю пользоваться Инстаграмом, поскольку он прячет лайки. Хммм, чем же мне заняться теперь? Думаю о том, сколько свободного времени у меня появится в моей новой жизни", - написала артистка.

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Напомним, ранее Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры.

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