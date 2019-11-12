Олег Ляшко, Дмитрий Гордон и светский бомонд на концерте Любови Успенской в Киеве

10 ноября Киеве с аншлагом прошел концерт Любови Успенской.

7 тысяч зрителей, звездные гости и украинская политическая элита в первых рядах, международные дуэты и “Кабриолет“ на бис - на юбилейном концерте Любови Успенской в Киеве!

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В воскресенье, 10 ноября, в киевском Дворце Спорта состоялся Большой сольный концерт самой яркой исполнительницы в жанре «городской романс» — Любови Успенской! Впервые за 8 лет артистка дала масштабный концерт в родном Киеве, где родилась, где прошло её детство и юность.

Концерт длился целых три часа! Во Дворце Спорта для многотысячной публики прозвучала целая эпоха музыки Успенской - уже с первой песни и до самого финала зрители встали со своих мест, чтобы петь и танцевать под любимые песни, известные и близкие каждому. Гости вечера услышали самые громкие хиты и особенно тепло встретили live-премьеру песни на украинском языке «Без тебе» в дуэте с одесским композитором Андреем Большедворским.

Любовь Успенская Пресс-служба

Сюрпризом для украинской публики на концерте Любови Успенской стали международные дуэти. На сцену в этот вечер вместе с певицей вышли специальные звездные гости. C белорусским репером CYGO Любовь исполнила супер-хит, покоривший просторы Интернета “Panda E“, а также представила новый совместный трек и клип на него “Черная Роза“. В дуэте с талантливым исполнителем из Грузии Леваном Кбилашвили прозвучало сразу 4 композиции. Золотая скрипка Армении Эдгар Акопян покорил виртуозной игрой в сольном номере. Украинский певец Сергей Мироненко известный, как финалист проекта Шанс, представил премьеру своей песни “Мне все в ней нравится“ из предстоящего альбома “Одинокий гордый“.

Любовь Успенская и CYGO Пресс-служба

Со сцены певица несколько раз говорила о том, как соскучилась по родному городу и как счастлива выступать в Киеве: “Так круто быть снова с вами, Киев! Я чувствую вашу любовь! Спасибо вам за вашу энергию!“

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Услышать легенду эстрадной музыки пришли известные артисты, теле- и радиоведущие, политики, светская тусовка и блогеры. Среди гостей вечера былы: украинский политик Олег Ляшко со своей супругой, которые нежно станцевали под бессмертный хит певицы “К единственному нежному“, журналист и политический деятель Дмитрий Гордон, бизнесмен Вагиф Алиев, певицы Анастасия Кожевникова, Слава Каминская, Миша Романов, Наталья Валевская, премьер театра Оперы и Балета Александр Стоянов, дуэт TamerlanAlena, певец OLEYNIK, бизнес-леди Лиза Скичко-Юрушева, а также: Анна Браженко, Нана Збукер, Валерия Крук, блогеры Кирилл Скачков и Рамина Эсхакзай и многие другие!

На бис Любовь Успенская исполнила 4 песни. Среди них “Кабриолет“, которую вместе с артисткой в унисон с первой и до последней строчки пропел весь зал! После чего овации долго не умолкали! А за кулисами собрались сотни поклонников, чтобы получить заветный автограф и фото с легендой!

Организацией грандиозного концерта Любови Успенской занималась компания Event studio 54. Основатель и руководитель студии Виктория Иванова поделилась тем, как проходила подготовка к шоу: “В организации с командой артиста у нас все прошло совершенно гладко. У Любови скромный райдер. В гримерке, например, это - вода и фрукты. Из сложностей только 24/7 работы: организация, саунд чеки, интервью, репетиции практически без остановки. Также мы всегда заботимся об удобстве зрителя на мероприятии, поэтому пришлось немного поработать над залом, сделать теплее и уютнее, эстетичнее!“

Любовь Успенская Пресс-служба

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О знакомстве и сотрудничестве с певицей Виктория добавила: “Приятно, что Любовь особенно трепетно восприняла наше приглашение выступить в Киеве и других городах Украины. Она - коренная киевлянка, говорит на украинском, ностальгирует по родным местам, а это наполняет выступления особенными эмоциями. Любовь провела в Киеве концерт на одном дыхании, как и зрители - без антракта, которые поднимались с мест только, чтобы потанцевать.“

Сразу после киевского концерта Любовь Успенская отправилась в тур по городам Украины, где уже месяц как объявлены солд-ауты на вечерние концерты и дополнительные шоу! В каждом из городов певица выступит в Театрах оперы и балета, в 16:00 и 19:00: 11 ноября - в Одессе, 12 ноября - в Харькове и 13 ноября - в Днепре.

Напомним, ранее Любовь Успенская рассказала о своем детстве в Киеве.

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