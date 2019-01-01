Alyosha кардинально изменила имидж для новогоднего шоу

На съемках новогоднего шоу канала "Украина" певица Alyosha изменила цвет волос.

Популярная украинская певица Alyosha удивила своим неожиданным образом, в котором появилась на съемках шоу “Привіт, 20-ті!“, которое выйдет в эфире канала “Украина“ вечером 31 декабря. Певица решилась перевоплотиться из блондинки в рыжеволосую.

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Alyosha раньше уже экспериментировала с цветом волос: она была и блондинкой, и брюнеткой, и рыжеволосой. Впрочем, как призналась певица в эксклюзивном интервью журналистам канала “Украина“, все это время она была в поиске образа, в котором ей будет комфортно.

“Волосы достаточно длинные, но для съемок мне их подкрутили, и они стали несколько короче. И я наконец определилась с цветом. Слышала отзывы, что многим нравится – и моей команде, и семье, и другим людям вокруг. Их мнение я учитываю. Надеюсь, что я уже определилась с цветом и надолго с ним задержусь“, – отметила Alyosha за кулисами новогоднего шоу “Привіт, 20-ті!“.

Alyosha Пресс-служба

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Также артистка рассказала, как на смену имиджа отреагировал ее муж – Тарас Тополя, лидер группы “Антитела“.

“Мужу главное, чтобы я не менялась внутри. Чтобы я была той же Аленкой, которой и была всегда“, – прокомментировала певица в интервью каналу “Украина“.

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу “Привіт, 20-ті!“ стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Напомним, ранее Тарас Тополя рассказал, что подарил Алеше после рождения сыновей.

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