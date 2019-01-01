"Лучшие подружки": Ани Лорак умилила Сеть новым фото с дочерью

Певица Ани Лорак поделилась в соцсети новым снимком с дочерью Софией.

Известная украинская исполнительница, участница “Евровидения 2008“ Ани Лорак очаровала Сеть новой семейной фотографией. Звезда поделилась свежим снимком со своей дочерью Софией.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала черно-белое фото, на котором она и 8-летняя София нежно обнимаются, сидя на кровати.

“Мамы и дочки всегда самые лучшие подружки“, - трогательно подписала кадр певица.

Инстаграм Ани Лорак Скриншот

Поклонники Ани Лорак не смогли устоять перед милым семейным снимком. Пользователи Сети оставили множество комментариев.

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“Это самое важное и дорогое, что только может быть в жизни. Берегите друг друга!“, “Ну наконец-то ваше фото. Прелестные девочки!“, “Какие нежные, любимые девочки“, “Солнышки, счастья вам“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Лилия Подкопаева показала старшую дочь, которую назвала в честь Ани Лорак.

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