"Лучшие подружки": Ани Лорак умилила Сеть новым фото с дочерью
Известная украинская исполнительница, участница “Евровидения 2008“ Ани Лорак очаровала Сеть новой семейной фотографией. Звезда поделилась свежим снимком со своей дочерью Софией.
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На своей странице в Instagram артистка опубликовала черно-белое фото, на котором она и 8-летняя София нежно обнимаются, сидя на кровати.
“Мамы и дочки всегда самые лучшие подружки“, - трогательно подписала кадр певица.
Поклонники Ани Лорак не смогли устоять перед милым семейным снимком. Пользователи Сети оставили множество комментариев.
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“Это самое важное и дорогое, что только может быть в жизни. Берегите друг друга!“, “Ну наконец-то ваше фото. Прелестные девочки!“, “Какие нежные, любимые девочки“, “Солнышки, счастья вам“, - пишут в комментариях.
Напомним, ранее Лилия Подкопаева показала старшую дочь, которую назвала в честь Ани Лорак.
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