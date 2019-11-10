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В стиле пятидесятых: Вера Брежнева похвасталась соблазнительным образом

Комментариев: 2
Певица Вера Брежнева показала кадр со съемок для известного глянца.
В стиле пятидесятых: Вера Брежнева похвасталась соблазнительным образом
В стиле пятидесятых: Вера Брежнева похвасталась соблазнительным образом
instagram.com/ververa

Известная украинская исполнительница, бывшая солистка культовой группы “ВИА Гра“ Вера Брежнева продолжает радовать поклонников соблазнительными кадрами с различных фотосессий.  На этот раз звезда позировала для известного глянца Elle.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором предстала в образе красотки из пятидесятых. На черно-белом кадре Вера запечатлена в коротком черном плктье с откровенным декольте, в огромной шляпе и в колготках в черный горошек. Свой образ певица дополнила массивными сережками и кольцами.

Напомним, ранее Вера Брежнева засветила пышные формы в мокром платье.

 

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Теги: Вера Брежнева
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  11.11.2019, 17:51
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гость
БМ, а зачем нам в Украине эта прокацапская потаскуха?
Пусть московиты дрочат на нее
гость  (аноним)  11.11.2019, 17:50
Оценка:  0
гость
В ЕБ.А.НОМ КАЦАПСТАНЕ ЗАПРЕТИЛИ ДЕТСКИЙ СПЕКТАКЛЬ "ЧИПОЛЛИНО" - ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ МОТИВАМ!
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