В стиле пятидесятых: Вера Брежнева похвасталась соблазнительным образом

Певица Вера Брежнева показала кадр со съемок для известного глянца.

Известная украинская исполнительница, бывшая солистка культовой группы “ВИА Гра“ Вера Брежнева продолжает радовать поклонников соблазнительными кадрами с различных фотосессий. На этот раз звезда позировала для известного глянца Elle.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором предстала в образе красотки из пятидесятых. На черно-белом кадре Вера запечатлена в коротком черном плктье с откровенным декольте, в огромной шляпе и в колготках в черный горошек. Свой образ певица дополнила массивными сережками и кольцами.

Напомним, ранее Вера Брежнева засветила пышные формы в мокром платье.

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