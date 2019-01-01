Ольга Куриленко показала пикантное фото из душа

Голливудская звезда Ольга Куриленко поделилась снимком в купальнике.

Популярная модель и голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко в очередной раз взбудоражила Сеть соблазнительным кадром. Звезда продемонстрировала стройную фигуру.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором она позирует в ванной комнате. “Девушка Бонда“ запечатлена в в вязаном купальнике белого цвета.

Инстаграм Ольги Куриленко Скриншот

Поклонники Куриленко остались в восторге от нового снимка актрисы. Многие пользователи Сети засыпали Ольгу комплиментами.

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“Хорошо выглядишь“, “Красотка...“ ,“Как всегда неотразима“, “Шикарна как всегда)“, “Оля я щас с ума сойду“, “Такая стройненькая“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Ольгу Куриленко застукали за поцелуями с известным французским актером.

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