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Ольга Куриленко показала пикантное фото из душа

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Голливудская звезда Ольга Куриленко поделилась снимком в купальнике.
Ольга Куриленко показала пикантное фото из душа
Ольга Куриленко показала пикантное фото из душа
instagram.com/olgakurylenkoofficial

Популярная модель и голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко в очередной раз взбудоражила Сеть соблазнительным кадром. Звезда продемонстрировала стройную фигуру.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором она позирует в ванной комнате. “Девушка Бонда“ запечатлена в в вязаном купальнике белого цвета.

Инстаграм Ольги Куриленко
Инстаграм Ольги Куриленко
Скриншот

Поклонники Куриленко остались в восторге от нового снимка актрисы. Многие пользователи Сети засыпали Ольгу комплиментами.

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“Хорошо выглядишь“, “Красотка...“ ,“Как всегда неотразима“, “Шикарна как всегда)“, “Оля я щас с ума сойду“, “Такая стройненькая“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Ольгу Куриленко застукали за поцелуями с известным французским актером.

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Теги: Ольга Куриленко
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Источник: Ivonа bigmir)net

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