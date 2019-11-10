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Леся Никитюк записала песню о высоких девушках - видео

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В рамках челленджа #TODAYIWILL Леся Никитюк записала первую песню "Дівчата-хмарочоси".
Леся Никитюк записала песню о высоких девушках - видео
Леся Никитюк записала песню о высоких девушках - видео
instagram.com/lesia_nikituk

Известная украинская ведущая, звезда Нового канала Леся Никитюк решила попробовать себя в роли исполнительницы. Артистка даже успела записать первый трек и продемонстрировала отрывок хита в своем Instagram.

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В соцсети Леся рассказала, что стала приглашенной звездой в челлендже #TODAYIWILL и совместно с победителями проекта она записала хит “Дівчата-хмарочоси”, посвященный высоким девушкам.

Кроме того, ведущая передала челлендж Александру Педану, чтобы он сделай то, чего никогда не делал раньше.

“Леся Снупдогівна представляє Наш хіт #дівчатахмарочоси який ми записали у рамках челленджу #TODAYIWILL від @glo_ukraine. Це було дуже круто, а ще окрім запису пісні ми непогано відірвалися. Все думала, кому ж передати челлендж, а потім згадала про свого сивого друга, того який любить розігрувать людей і тєрять друзєй і вибір став очевидним. @pedanos я передаю челлендж тобі, зроби щось, чого ніколи не робив раніше, наприклад дістань з верхньої полиці футболку не користуючись драбиною“, - с юмором подписала ролик Никитюк.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Леся Снупдогівна представляє Наш хіт #дівчатахмарочоси який ми записали у рамках челленджу #TODAYIWILL від @glo_ukraine 😄😄😄 Це було дуже круто, а ще окрім запису пісні ми непогано відірвалися 🤪 Все думала, кому ж передати челлендж, а потім згадала про свого сивого друга, того який любить розігрувать людей і тєрять друзєй😈і вибір став очевидним 😂 @pedanos я передаю челлендж тобі, зроби щось, чого ніколи не робив раніше, наприклад дістань з верхньої полиці футболку не користуючись драбиною 😂😂😂 #advertisement glo призначений для повнолітніх споживачів тютюну або нікотину #челендж #todayiwill

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Напомним, ранее Леся Никитюк рассказала, что ей подарили на день рождения.

 

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Теги: Леся Никитюк
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Источник: Ivonа bigmir)net

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