Леся Никитюк записала песню о высоких девушках - видео
Известная украинская ведущая, звезда Нового канала Леся Никитюк решила попробовать себя в роли исполнительницы. Артистка даже успела записать первый трек и продемонстрировала отрывок хита в своем Instagram.
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В соцсети Леся рассказала, что стала приглашенной звездой в челлендже #TODAYIWILL и совместно с победителями проекта она записала хит “Дівчата-хмарочоси”, посвященный высоким девушкам.
Кроме того, ведущая передала челлендж Александру Педану, чтобы он сделай то, чего никогда не делал раньше.
“Леся Снупдогівна представляє Наш хіт #дівчатахмарочоси який ми записали у рамках челленджу #TODAYIWILL від @glo_ukraine. Це було дуже круто, а ще окрім запису пісні ми непогано відірвалися. Все думала, кому ж передати челлендж, а потім згадала про свого сивого друга, того який любить розігрувать людей і тєрять друзєй і вибір став очевидним. @pedanos я передаю челлендж тобі, зроби щось, чого ніколи не робив раніше, наприклад дістань з верхньої полиці футболку не користуючись драбиною“, - с юмором подписала ролик Никитюк.
Леся Снупдогівна представляє Наш хіт #дівчатахмарочоси який ми записали у рамках челленджу #TODAYIWILL від @glo_ukraine 😄😄😄 Це було дуже круто, а ще окрім запису пісні ми непогано відірвалися 🤪 Все думала, кому ж передати челлендж, а потім згадала про свого сивого друга, того який любить розігрувать людей і тєрять друзєй😈і вибір став очевидним 😂 @pedanos я передаю челлендж тобі, зроби щось, чого ніколи не робив раніше, наприклад дістань з верхньої полиці футболку не користуючись драбиною 😂😂😂 #advertisement glo призначений для повнолітніх споживачів тютюну або нікотину #челендж #todayiwill
Напомним, ранее Леся Никитюк рассказала, что ей подарили на день рождения.
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