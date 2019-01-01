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Замужняя Дженнифер Лоуренс продает свою квартиру на Манхэттене

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Пентхаус звезды стоит почти 15 миллионов долларов.
Дженнифер Лоуренс продает квартиру на Манхэттене
Дженнифер Лоуренс продает квартиру на Манхэттене
ivona.bigmir.net

Известная актриса Дженнифер Лоуренс, которая недавно вышла замуж, продает свой шикарный пентхаус на Манхэттене. 

Квартира звезды занимает почти 380 квадратных метров 30-этажки в районе Верхнего Ист-Сайда. 
Лоуренс купила просторную двухэтажную квартиру с террасами чуть более трех лет назад за 15,6 млн долларов, а сейчас снизила ее до 14,25 млн, пишет Daily Mail.

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В апартаментах звезды фильма “Голодные игры“ есть три спальни, четыре ванные комнаты, гостиная с камином и большая кухня. Почти весь интерьер сделан в белых оттенках. А на террасе, которая украшена искусственной травой, встроенная зона для гриля.

Напомним, что ранее Дженнифер Лоуренс заявила, что не хочет иметь детей.

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Теги: Дженнифер Лоуренс, актриса, квартиры знаменитостей
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