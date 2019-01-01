Замужняя Дженнифер Лоуренс продает свою квартиру на Манхэттене
Известная актриса Дженнифер Лоуренс, которая недавно вышла замуж, продает свой шикарный пентхаус на Манхэттене.
Квартира звезды занимает почти 380 квадратных метров 30-этажки в районе Верхнего Ист-Сайда.
Лоуренс купила просторную двухэтажную квартиру с террасами чуть более трех лет назад за 15,6 млн долларов, а сейчас снизила ее до 14,25 млн, пишет Daily Mail.
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В апартаментах звезды фильма “Голодные игры“ есть три спальни, четыре ванные комнаты, гостиная с камином и большая кухня. Почти весь интерьер сделан в белых оттенках. А на террасе, которая украшена искусственной травой, встроенная зона для гриля.
Напомним, что ранее Дженнифер Лоуренс заявила, что не хочет иметь детей.
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