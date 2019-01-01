В Сети спутали кинозвезду Хелен Миррен с новой девушкой Киану Ривза.

Киану Ривзу приписали отношения с 74-летней обладательницей "Оскара" ivona.bigmir.net

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На днях звезда Голливуда Киану Ривз впервые показал публике свою новую избранницу. Актер вышел в свет с 46-летней художницей Александрой Грант. И это не только вызвало бурное обсуждение в Сети, но и привело к курьезу.

Как только Ривз “засветил“ свою девушку - среди поклонников звезды разгорелись настоящие споры, поскольку часть пользователей Сети решили, что 55-летний Киану “захомулал“ обладательницу “Оскара“ 74-летнюю Хелен Миррен.

Причиной стала некая схожесть фото Миррен и Грант.

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Увлекшись обсуждением, поклонники Киану напрочь забыли, что Хелен Миррен еще с 1997 года замужем за кинорежиссером Тейлором Хекворди, который, кстати, работал с Ривзом над кинокартиной “Адвокат дьявола“.

К слову, сам Киану Ривз никак не прокомментировал курьез с “подменой“ девушки, а вот оскароносная Хелен - забавно отреагировала на слухи о романе со звездой “Матрицы“.

Я слышала об этом. Это было очень приятно для меня, потому что она, очевидно, прекрасна. Я хорошо знаю Киану, и он обаятельный и очень милый человек. Итак, Александра счастливая женщина, и я уверена, что он тоже счастлив, - сказала американским журналистам Хелен.

Ранее мы писали, что нигерийский фильм не сможет претендовать на "Оскар" из-за английского языка.

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