Артистка добавила яркое фото из Мексики .

"Милаха": Каменских выставила забавное фото, на котором сама на себя не похожа ivona.bigmir.net

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Украинская певица Настя Каменских, которая сейчас с мужем продюсером и исполнителем Потапом путешествует по Мексике, покорила подписчиков ярким фото. Снимок появился в Инстаграм Каменских. Артистка позирует на фоне огромной картины, сделав забавное выражение лица - Настя отвела в сторону глаза и как будто задержала дыхание. На Насте - черная майка на тонких бретелях и кожаная юбка.

Я хочу оставить это фото здесь. Как вам, вам это нравится? - подписала снимок Каменских.

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Подписчики отметили, что артистка на фото "безумно милая" и очень нежная, но при этом "совершенно на себя не похожа".

Ранее мы писали, что Настя Каменских засветилась на мексиканском ТВ.

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