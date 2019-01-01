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"Милаха": Каменских выставила забавное фото, на котором сама на себя не похожа

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Артистка добавила яркое фото из Мексики .

"Милаха": Каменских выставила забавное фото, на котором сама на себя не похожа
ivona.bigmir.net

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Украинская певица Настя Каменских, которая сейчас с мужем продюсером и исполнителем Потапом путешествует по Мексике, покорила подписчиков ярким фото. Снимок появился в Инстаграм Каменских. Артистка позирует на фоне огромной картины, сделав забавное выражение лица - Настя отвела в сторону глаза и как будто задержала дыхание. На Насте - черная майка на тонких бретелях и кожаная юбка. 

Я хочу оставить это фото здесь. Как вам, вам это нравится? - подписала снимок Каменских.

скриншот

Подписчики отметили, что артистка на фото "безумно милая" и очень нежная, но при этом "совершенно на себя не похожа".

Ранее мы писали, что Настя Каменских засветилась на мексиканском ТВ.

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Теги: Настя Каменских, фотка, Мексика
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Источник: IVONA bigmir)net

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