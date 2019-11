В Сеть слили первые фото Джоли в образе светловолосой супергероини Тены

Читай также: Шэрон Стоун повторила самую знаменитую “пикантную“ сцену из “Основного инстинкта“

В Сети появились первые кадры со съемок нового супергеройского фильма из киновселенной MARVEL под названием “Вечные“, в котором играет Анджелина Джоли. Съемки картины стартовали этой осенью.

Фото, которые “слили“ в Сеть, пока очень плохого качества, но на них все-таки можно рассмотреть Джоли, которая воплотила супергероиню Тену. Звезда появилась в кадре в золотистом облегающем костюме и с длинными белыми волосами.

По сюжету “Вечных“, и, соответственно, в комиксах, Тена - неуязвимая бессмертная героиня, обладающая способностью манипулировать Космической энергией, которая наполняет тела всех “вечных“.

Премьера фильма назначена на 6 ноября 2020-го.

My all time fave woman is a part of MCU now. Angelina Jolie will play Thena. #TheEternals #MCUPhase4 pic.twitter.com/UiYPl3WLO3