Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В Сеть слили первые фото Джоли в образе светловолосой супергероини Тены

Комментариев: 0
Картина должна выйти на экраны через год.

В Сеть слили первые фото Джоли в образе светловолосой супергероини Тены
В Сеть слили первые фото Джоли в образе светловолосой супергероини Тены
ivona.bigmir.net

Читай также: Шэрон Стоун повторила самую знаменитую “пикантную“ сцену из “Основного инстинкта“

В Сети появились первые кадры со съемок нового супергеройского фильма из киновселенной MARVEL под названием “Вечные“, в котором играет Анджелина Джоли. Съемки картины стартовали этой осенью.
Фото, которые “слили“ в Сеть, пока очень плохого качества, но на них все-таки можно рассмотреть Джоли, которая воплотила супергероиню Тену. Звезда появилась в кадре в золотистом облегающем костюме и с длинными белыми волосами. 

По сюжету “Вечных“, и, соответственно, в комиксах, Тена - неуязвимая бессмертная героиня, обладающая способностью манипулировать Космической энергией, которая наполняет тела всех “вечных“.

Премьера фильма назначена на 6 ноября 2020-го.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#TheEternals setinden yeni görüntüler. Çekimler devam ediyor.📸 . . . . . ___________________________________________________ #Eternals #gemmachan #angelinajolie #richardmadden #mcu#marvel#behindthescenes #marvelbehindthescenes #ebediler#kamerarkası #marvelturkiye #marveltürkiye #marvelstudios #marvelstudiostürkiye #filmhaberleri #sinemahaberleri #sinemafilmi #geekciler ___________________________________________________ Takip ederseniz sevinirim sayfamda filmlerle ilgili son dakika haberleri ve özgün film postları yer alıyor. ___________________________________________________ Can you Fallow. Remember to Like and Save.

Публикация от Geekciler (@geekciler)

Фото, несмотря на плохое качество изображения, тут же массово распространились в Сети.

Ранее мы писали, что в сеть выложили видео, на котором Джоли превращают в Малефисенту.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

 

Поделись:
Теги: Анджелина Джоли, Супергерои, фильм, MARVEL
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь