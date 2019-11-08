В Сеть слили первые фото Джоли в образе светловолосой супергероини Тены
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В Сети появились первые кадры со съемок нового супергеройского фильма из киновселенной MARVEL под названием “Вечные“, в котором играет Анджелина Джоли. Съемки картины стартовали этой осенью.
Фото, которые “слили“ в Сеть, пока очень плохого качества, но на них все-таки можно рассмотреть Джоли, которая воплотила супергероиню Тену. Звезда появилась в кадре в золотистом облегающем костюме и с длинными белыми волосами.
По сюжету “Вечных“, и, соответственно, в комиксах, Тена - неуязвимая бессмертная героиня, обладающая способностью манипулировать Космической энергией, которая наполняет тела всех “вечных“.
Премьера фильма назначена на 6 ноября 2020-го.
My all time fave woman is a part of MCU now. Angelina Jolie will play Thena. #TheEternals #MCUPhase4 pic.twitter.com/UiYPl3WLO3— Jiyong's hips sanctuary (@Flo_0601) 21 июля 2019 г.
#TheEternals setinden yeni görüntüler. Çekimler devam ediyor.📸 . . . . . ___________________________________________________ #Eternals #gemmachan #angelinajolie #richardmadden #mcu#marvel#behindthescenes #marvelbehindthescenes #ebediler#kamerarkası #marvelturkiye #marveltürkiye #marvelstudios #marvelstudiostürkiye #filmhaberleri #sinemahaberleri #sinemafilmi #geekciler ___________________________________________________ Takip ederseniz sevinirim sayfamda filmlerle ilgili son dakika haberleri ve özgün film postları yer alıyor. ___________________________________________________ Can you Fallow. Remember to Like and Save.
Фото, несмотря на плохое качество изображения, тут же массово распространились в Сети.
Ранее мы писали, что в сеть выложили видео, на котором Джоли превращают в Малефисенту.
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