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Женя Кот и Наталья Татаринцева показали свадебные фото из Таити

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Хореограф Женя Кот вместе с супругой отпраздновал свадьбу на острове Таити.
Женя Кот и Наталья Татаринцева показали свадебные фото из Таити
Женя Кот и Наталья Татаринцева показали свадебные фото из Таити
instagram.com/tatarintseva_official

Известный танцор, хореограф, участник проекта “Танців з зірками 2019“ Женя Кот и его возлюбленная, гимнастка и танцовщица Наталья Татаринцева поженились еще в январе 2019 года. Однако празднование свадьбы пара решила перенести на лето.

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Так, в конце июля молодожены показали первые кадры с экзотической свадьбы на острове Таити, который находится в Тихом океане и принадлежит Франции. А сегодня, 8 ноября, Наталья опубликовала  в Instagram еще несколько кадров с яркой фотосессии. На снимках влюбленные в свадебных нарядах позируют в волнах океана.

“Follow you... @kot_jenya  Он у меня океанический мужчина, мне же ближе лес и цветочки! На Таити для нас все срослось“, - трогательно подписала публикацию Наталья.

Напомним, ранее Ксения Мишина прокомментировала роман с Женей Котом.

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Теги: Женя Кот, Наталья Татаринцева
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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