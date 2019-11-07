Супруга Сергея Бабкина показала уникальные снимки из семейного архива
Украинская актриса и танцовщица Снежана Бабкина очаровала Сеть семейными фотографиями. Звезда засыпала Сеть архивными кадрами.
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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала десять раритетных снимков по случаю дня рождения своего супруга, актера и певца Сергея Бабкина. В четверг, 7 ноября, музыканту исполнился 41 год. На снимках звездные супруги и их дети запечатлены в разные периоды жизни.
“Держите 10 раритетиков с моим @babkin_official‼️Листайте“, - подписала публикацию Снежана.
Напомним, ранее мы писали, что Сергей Бабкин впервые спел на концерте со своей супругой.
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