Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Супруга Сергея Бабкина показала уникальные снимки из семейного архива

Комментариев: 0
По случаю дня рождения мужа Снежана Бабкина опубликовала 10 архивных фото.
Супруга Сергея Бабкина показала уникальные снимки из семейного архива
Супруга Сергея Бабкина показала уникальные снимки из семейного архива
instagram.com/snezhana_babkina

Украинская актриса и танцовщица Снежана Бабкина очаровала Сеть семейными фотографиями. Звезда засыпала Сеть архивными кадрами.

Читай также: День рождения Сергея Бабкина: ТОП-5 лучших хитов украинского исполнителя

Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала десять раритетных снимков по случаю дня рождения своего супруга, актера и певца Сергея Бабкина. В четверг, 7 ноября, музыканту исполнился 41 год. На снимках звездные супруги и их дети запечатлены в разные периоды жизни.

“Держите 10 раритетиков с моим @babkin_official‼️Листайте“, - подписала публикацию Снежана.

Напомним, ранее мы писали, что Сергей Бабкин впервые спел на концерте со своей супругой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Снежана Бабкина, Сергей Бабкин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь