Лилия Подкопаева умилила Сеть новым фото новорожденной дочери

Гимнастка Лилия Подкопаева показала подросшую дочь и поделилась мыслями о воспитании детей.

Известная украинская гимнастка, Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева поделилась с подписчиками новой семейной фотографией. Спортсменка показала подросшую дочь, которая появилась на свет 19 сентября.

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На своей странице в Instagram Лилия опубликовала нежный снимок, где она держит на руках малышку. На фото Подкопаева позирует в бежевой футболке и темных очках на фоне зеленых деревьев. А ее дочь одетая в светло-розовый комбинезон. Звездная мама пока что решила не показывать лицо девочки. Поэтому малышка запечатлена спиной к камере.

В описании к фотографии Лилия поделилась интересными мыслями о воспитании детей. Звезда процитировала отрывок с одной из любимых книг.

“Если кто-то вам когда-нибудь скажет о том , что частое ношение ребёнка на руках, грудь по требованию или совместный сон могут испортить ребёнка, приведите ему эту прекрасную цитату из книги К. Гонсалеса “Подарок на всю жизнь“. “....Невозможно избаловать ребенка, испортить его, уделяя ему слишком много внимания. Портят детей совершенно по-другому. Их портят, когда бьют, оскорбляют, насмехаются над ними игнорируют плач. Напротив, обращая на ребенка внимание, нося его на руках, лаская, утешая, разговаривая с ним, целуя его, улыбаясь ему, мы воспитываем ребенка хорошо и очень правильно“.

Инстаграм Лилии Подкопаевой Скриншот

Ранее Лилия Подкопаева рассказала, как дети восприняли ее третью беременность.

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