Станцевала на пилоне: Супруга Жени Кота показала откровенное видео

Жена участника "Танців з зірками 2019" поделилась в соцсети роликом, где она исполняет танец на пилоне.

Украинская гимнастка, танцовщица, актриса, модель и супруга участника “Танців з зірками 2019“ Жени Кота, Наталья Татаринцева восхитила поклонников новой публикацией в соцсети.

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На своей странице в Instagram опубликовала ролик, на котором продемонстрировала завораживающий танец на пилоне. На видео Наталья появилась в весьма откровенном образе. Она была одета в короткие шорты и прозрачный черный топ с длинным рукавов.

Поклонники пришли в восторг от нового танца звезды и засыпали ее комплиментами в комментариях под видео.

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“Таааак красиво Наташенька Wow“, “Великолепно! Столько эстетики и человеческой красоты!!!! Просто ах“, “Это невероятно красивый танец, вы большая молодец“, “Это невероятно и восхитительно. помню, как впервые Тебя увидела“, “Как пушинка. нереально красиво“, “Тата, почему бы вам вместе с Женей не станцевать парой в следующем сезоне Танцев? Уверенна, что Вы его самая лучшая партнёрша не только по жизни, но и станете на паркете!!“, - пишут в Сети.

Напомним, ранее Ксения Мишина прокомментировала роман с Женей Котом.

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