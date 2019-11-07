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Леся Никитюк рассказала, у кого самые длинные ноги в украинском шоубизе

Комментариев: 2
Ведущая Леся Никитюк назвала топ-3 "длинноножек" украинского шоу-бизнеса.
Леся Никитюк рассказала, у кого самые длинные ноги в украинском шоубизе
Леся Никитюк рассказала, у кого самые длинные ноги в украинском шоубизе
instagram.com/lesia_nikituk

Популярная ведущая Нового канала Леся Никитюк в очередной раз предложила фанам оценить свое чувство юмора. Звезда развеселила подписчиков новым кадром.

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Так, на своей странице в Instagram в разделе “Stories” Леся опубликовала яркую фотографию с ведущей “Світського життя“ Катей Осадчей. Знаменитости вместе позировали на презентации новой коллекции Giambattista Valli и H&M.

Для мероприятия Никитюк выбрала черное платье, которое дополнила высокими ботфортами и сумочкой. А Осадчая появилась на публике в красном платье-тунике и черных лосинах. Свой образ она дополнила туфлями на шнуровке и красный беретом.

К этому снимку Леся добавила забавную подпись. Звезда написала, что в украинском шоу-бизе самые длинные ноги у нее, Осадчей и Поляковой.

“В укр шоубізі три довгоножки!!! Я, Катя Осадча і Оля Полякова“, - подписала снимок Никитюк.

Катя Осадчая и Леся Никитюк
Катя Осадчая и Леся Никитюк
скриншот

Напомним, ранее Слава Демин признался, что видел Лесю Никитюк без бюстгальтера.

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Теги: Леся Никитюк, Катя Осадчая, Оля Полякова
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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navigator2    07.11.2019, 17:41
Оценка:  0
navigator2
а глотка сама глибока у кого?
Авес  (аноним)  07.11.2019, 17:38
Оценка:  0
Авес
Лэся, ты просто толстожопка
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