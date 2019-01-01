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Тина Кароль поразила элегантным образом на съемках новогоднего шоу

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Тина Кароль приняла участие в съемках шоу "Привіт, 20-ті!" канала "Украина".
Тина Кароль поразила элегантным образом на съемках новогоднего шоу
Тина Кароль поразила элегантным образом на съемках новогоднего шоу
Пресс-служба

Наряды Тины Кароль всегда вызывают волну обсуждений в сети. На съемочной площадке новогоднего шоу “Привіт, 20-ті!“, которое канал “Украина“ покажет вечером 31 декабря, поп-дива появилась в очень женственном и одновременно игривом образе.

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Телеканал “Украина“ готовит настоящий сюрприз для своих зрителей – грандиозное новогоднее шоу “Привіт, 20-ті!“, в котором примут участие 30 топовых украинских артистов. Поздравлять Украину с новым десятилетием будет невероятная Тина Кароль. В праздничном шоу она исполнит микс из своих хитов “Вабити“ и “Шиншилла“, а также новую композицию “Иди на жизнь“.

Тина Кароль
Тина Кароль
Пресс-служба

Тина Кароль всегда тщательно подбирает свои луки. Достаточно часто певица отдает предпочтение соблазнительным нарядам, платьям с вырезами и разрезами. Впрочем, для съемок в новогоднем шоу канала “Украина“ Тина выбрала довольно сдержанное плиссированное платье нежно-розового цвета. Наряд поп-дивы имеет асимметричный крой: одно плечо прикрывает ткань, а благодаря тому, что платье спереди короче, оно демонстрирует стройные ножки певицы.

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Во время энергичных танцев платье красиво разлеталось. Такой наряд прекрасно дополнили мерцающие туфли на шпильках ягодного цвета, серьги с камнями и любимая красная помада певицы. Что касается прически, то Тина предпочла элегантную накрутку “голливудская волна“. В таком образе певица выглядела роскошно. Увидеть зрелищное выступление Тины Кароль зрители канала “Украина“ смогут в новогодний вечер.

Тина Кароль
Тина Кароль
Пресс-служба

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу “Привіт, 20-ті!“ стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Ранее Тина Кароль позировала в соблазнительных позах в каньонах США.

 

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Теги: Тина Кароль, канал Украина, новогоднее шоу, Привіт 20-ті!
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Источник: Ivonа bigmir)net

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