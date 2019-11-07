Родимки и шрамы: “Мисс Вселенная 2018” показала лицо без макияжа

Катриона Грей показала фото, на котором продемонстрировала проблемную кожу.

Филиппинская модель, обладательница титула “Мисс Вселенная 2018“ Катриона Грей впервые рассказала о проблемной кожи и показала, как выглядит без косметики.

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Так, на своей странице в Instagram 25-летняя девушка опубликовала селфи без макияжа, а в описании к фото Грей призналась, что на ее лице есть шрамы от прыщей и родимки. Но в тоже время звезда заявила, что ей удалось принять себя и полюбить такой, какая она есть.

“Это кожа, с которой я просыпаюсь каждый день. Я люблю играть с косметикой и быть гламурной, но я также полюбила кожу, с которой я просыпаюсь с шрамами от прыщей, родинками и всем остальным. У меня тоже бывают дни, когда я не чувствую себя уверенно, или моя неуверенность сильнее меня... но это нормально. Любить себя таким, какой ты есть, - это долгий путь, но этот путь стоит того“, - поделилась Катриона.

Катриона Грей без макияжа скриншот

Напомним, ранее стало известно, кто представит Украину на “Мисс Вселенная 2019“.

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