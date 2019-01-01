Виктория Боня призналась, как ей удалось обогатиться за счет семьи бывшего мужа

Виктория Боня в интервью украинской журналистке рассказала всю правду о своем замужестве и беременности.

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Героиней нового выпуска YouTube-шоу “Ходят слухи“ стала самая известная и, пожалуй, самая скандальная телеведущая – Виктория Боня. Звезда призналась Рамине Эсхакзай, что сплетни и слухи окружают ее с самого детства:

“Меня со школы обсуждают. Я еще неизвестная была, а меня уже обсуждали в коридорах. Моя фамилия гремела на всю школу“.

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В ходе интервью звезда настолько разоткровенничалась, что впервые решилась рассказать всю правду о своей беременности, замужестве с сыном ирландского миллиардера Алексом Смерфитом, о том, как распределялись финансы в семье, о воспитании детей и о том, как она обогатилась за счет семьи бывшего мужа.

“Я обогатилась за счет семьи Алекса. От его отца я получила огромное количество хороших советов и знаний. Я стала другая, начала по-другому смотреть взгляд на воспитание дочери, на то, как она должна себя вести и как должна выглядеть. – делится Боня в интервью. – “В начале наших отношений я зарабатывала больше мужа, поэтому мы решили все затраты делить поровну. Мы жили, снимали квартиру, рожали – все 50/50. И только спустя какое-то время он смог сам полностью обеспечивать семью.“

Виктория Боня и Рамина Эсхакзай Пресс-служба

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Не даром шоу носит название “Ходят Слухи“, ведь не обошлось без обсуждения самых скандальных тем, окружающих Викторию Боню. Так, ведущая проекта Рамина Эсхакзай задала провокационный вопрос о том, как Боне удалось попасть на красную дорожку знаменитого Каннского фестиваля, ведь по слухам своей карьере она обязана экс-супругу.

“Я приехала в Монако работать на радио “Шик“. Соответственно, в первый раз на фестиваль я попала по аккредитации как радиоведущая. На второй или третий день мое имя уже начали подписывать на фотографиях в репортажах с красной дорожки. После этого меня уже начали приглашать на различные гала-ужины, дизайнеры и ювелирные дома начали предлагать сотрудничество, журналы печатать на обложках. Это было все органично - мой бывший муж к этому не имел никакого отношения. Наоборот, это я его звала с собой на мероприятия, а он стеснялся“, – расставила все точки над “і“ гостья шоу.

Больше откровений Виктории Бони в полном выпуске шоу “Ходят Слухи“:

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