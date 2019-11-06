Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Джиджи Хадид показала редкие фото с отцом-палестинцем

Комментариев: 0
Модель Джиджи Хадид трогательно поздравила отца с днем рождения.
Джиджи Хадид показала редкие фото с отцом-палестинцем
Джиджи Хадид показала редкие фото с отцом-палестинцем
instagram.com/gigihadid

Одна из самых высокооплачиваемых моделей мира Джиджи Хадид поделилась с подписчиками редкими кадрами. Звезда показала своего отца Мохамеда, который имеет палестинские корни.

Читай также: Супермодель Джиджи Хадид выгнала с подиума “модную“ пранкершу

В среду, 6 ноября, отцу модели исполнился 71 год. По случаю дня рождения Джиджи опубликовала на своей странице в Instagram подборку фотографий с именинником. К снимкам 24-летняя красотка добавила трогательное поздравление. Звезда отметила, что обожает чаепития и палестинские завтраки с отцом.

“С Днем Рождения, сладкий папочка Мохамед Хадид ❤️ Желаю тебе светлого года, вдохновения, крепкого здоровья и большего количества рабочих дней в Лос-Анджелесе, чтобы мы стали соседями:) ничто не сравнится с твоим чаем и палестинским завтраком ❤️❤️❤️ не могу дождаться празднования! Люблю тебя вечно“, - написала Джиджи.

Читай также: Джиджи Хадид полностью обнажилась для обложки Vogue: фото

Отметим, что Мохамед Хадид родился в 1948 году в городе Назарет, который сейчас находится на территории Израиля. Когда Хадиду исполнилось 14 лет, он вместе с родителями переехал в США. Сейчас Мохамед имеет двойное гражданство - иорданское и американское.

Напомним, ранее мы писали, что британские пластические хирурги назвали самую красивую в мире знаменитость.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Джижди Хадид
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь