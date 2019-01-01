Самую молодую миллиардершу заподозрили в новых отношениях .

Миллиардерша Кайли Дженнер нашла замену Трэвису Скотту - СМИ ivona.bigmir.net

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Самая молодая миллиардерша, участница реалити и бизнесвумен Кайли Дженнер, которая не так давно разошлась со своим гражданским супругом музыкантом Трэвисом Скоттом, уже нашла ему замену. Об этом пишет People.

Журналисты сделали такой вывод, ссылаясь на слова инсайдера из окружения Кайли. Аноним отметил, что, несмотря на недавние заявления девушки, что она полностью сосредоточена на своей карьере и годовалой дочери Сторми, Дженнер открыла свое сердце для новых отношений.

Инсайдер подтвердил слухи, которые появились в СМИ около недели назад о романе Кайли с приятелем своего бывшего - 33 летним музыкантом Дрейком.

instagram.com/champagnepapi

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После первой волны слухов - Кайли категорически опровергла какие-либо отношения с Дрейком, а сам музыкант назвал их общение чисто дружеским. Однако теперь инсайдер отметил, что Кайли стала проводить много времени в компании музыканта, а их встречи все больше напоминают свидания.

Также аноним вспомнил, что только за последние несколько дней Кайли с Дрейком встречались чаще обычного - так, девушка посетила вечеринку по случаю Дня рождения Дрейка и его приватную вечеринку на Хэллоуин.

Что же, будем ждать новостей. Возможно, родные Кайли, которые убеждали девушку помириться с Трэвисом, вскоре будут принимать в семье ее нового возлюбленного.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер пришла на праздник к сестре почти без одежды.

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