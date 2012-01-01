Подруга Уитни Хьюстон подтвердила роман с певицей
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Близкая подруга американской суперзвезды Уитни Хьюстон, 58-летняя Робин Кроуфорд подтвердила слухи о романе с певицей. Об этом пишет People.
На днях женщина презентовала новые мемуары под названием “Песня для тебя: моя жизнь с Уитни Хьюстон“, в которых написала, что состояла в романтических отношениях с Уитни Хьюстон в 80-х.
По словам Кроуфорд, через 7 лет после смерти певицы, она почувствовала, что должна сообщить миру правду - и написать историю их любви.
Я пришла к тому моменту, когда почувствовала необходимость отстоять нашу дружбу. И я почувствовала необходимость срочно рассказать о невероятной женщине, которая скрывалась за непревзойденным талантом, - отметила Робин.
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Кроуфорд описала знакомство с Уитни, которое состоялось в 1980-м в Нью-Джерси, где они работали на летнем курорте.
Наша дружба была очень глубокой. На начальной стадии у нас были физические отношения. Именно тем первым летом мы впервые встретились. Это был первый раз, когда наши губы соприкоснулись. Это не было запланировано, это просто произошло. И это было чудесно. Вскоре после этого мы провели ночь вместе, - призналась Кроуфорд.
Робин отметила, что они с Уитни не видели ничего зазорного в своей страсти - и насладжались друг другом.
Мы никогда не навешивали никаких ярлыков, например, “гей“ или “лесбиянка“. Мы просто жили своей жизнью и надеялись, что так будет всегда, - отметила Кроуфорд.
Однако через некоторое время артистка сказала подруге, что их роман необходимо прекратить, судя по всему, решение было продиктовано негативным отношением к однополым связям матери Уитни.
Уитни сказала мне, что ее мать сказала, что для двух женщин непривычно быть так близко, - говорит Кроуфорд, - но мы были так близко.
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Предположения о романе звезды с ее подругой всплывали в СМИ не единожды - но никто из женщин ранее его не подтвердил.
Уитни знает, что я любила ее, и я знаю, что она любила меня, - написала Кроуфорд. - Мы действительно были друг для друга всем. Мы поклялись поддерживать друг друга.
Напомним, что весной 2018 года стало известно, что Хьюстон в детстве была жертвой сексуального насилия со стороны своей кузины Ди Ди Варвик.
Уитни Хьюстон умерла 11 февраля 2012 года в Лос-Анджелесе на 49-м году жизни. Артистку нашли мертвой в ванной. Экспертиза определила, что причиной смерти стало утопление - перед этим звезда употребляла кокаин.
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