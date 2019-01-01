"Как сестры": Елена Кравец показала новое фото с 16-летней дочерью

Елена Кравец запостила новый семейный снимок со старшей дочерью Машей.

Актриса “Студии Квартал 95“ и участница проекта “Танці з зірками 2019“ Елена Кравец поделилась с поклонниками новой семейной фотографией. Звезда показала совместный кадр со старшей дочерью.

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Так, на своей странице в Instagram Елена опубликовала снимок, на котором она позирует в компании 16-летней Марии. На фото звездная мама запечатлена в коричневых штанах и бежевом свитере. Свой образ она дополнила поясом, сумкой через плечо и кепкой. А Маша была одета в синие джинсы и серый пиджак в клетку. Наряд девушка дополнила сумкой-бананкой.

Судя по описанию к фото, Кравец вместе с дочерью посетила в субботу, 2 ноября, танцевальный спектакль “Шкаф“ в исполнении Freedom Ballet.

“А можно никак не подписывать?)) @ma_kravets 💋@freedomballet_official ♥️ #шкаф #субботнийвечер“, - подписала Елена.

Елена Кравец и Мария Кравец Скриншот

Подписчики звезды “95 квартала“ отметили, что она и ее дочь выглядят на один возраст, как сестры или подружки.

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“Как сестры“, “Ваааааууу очень хорошо выглядите“, “Стильные и очень красивые“, “Подружки“, “Когда запутался, где Лена, а где Маша“, “Ви така гарна, і ваша донька теж красуня“, “И кто тут дочечка, а кто мама??))) подружечки“, “Машулечка просто копия мамочки“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Елена Кравец рассказала, чем “кварталовцы“ занимаются между концертами.

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