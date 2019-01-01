"Новогоднее настроение появилось": Дзидзьо примерял образ Санты

Михаил Хома опубликовал фото в костюме Санта Клауса.

Известный украинский исполнитель, солист группы “Dzidzio“ Михаил Хома очаровал подписчиков новым перевоплощением. Звезда поделился в соцсети снимком в неожиданном образе.

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На своей странице в Instagram артист опубликовал фотографию, на котором он позирует в костюме Санта Клауса. Свой наряд Дзидзьо дополнил бородой и очками в желтой оправе.

“Вдень я Дзідзьо, а вночі Санта! Тільки нікому не кажіть, це секрет“, - подписал милое фото Хома.

Инстаграм Дзидзьо Скриншот

Поклонникам очень понравился новый образ исполнителя. Они засыпали новый пост забавными комментариями и комплиментами.

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“У Вас добрі очі! Вам підходить цей образ“, “Новорічний настрій з'явився завдяки цій фото“, “Гарний Санта“, “Супер, настоящий Санта, прелесть“, “Дуже справжний!“, “Який милий Санта-Дзідзьо“, “Вау! Неперевершено!“, “Нічого собі. Крутий Санта“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Дзидзьо напугал фанов новостью об аварийной посадке своего самолета.

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