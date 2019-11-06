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Полякову на Х-Факторе пригласил на "медляк" ее знакомый - видео

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Концертный директор артистки поучаствовал в шоу и станцевал с Поляковой медленный танец .

Полякову на Х-Факторе пригласил на
Полякову на Х-Факторе пригласил на "медляк" ее знакомый - видео
ivona.bigmir.net

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Певица Ольга Полякова, которая является членом жюри на проекте Х-Фактор, снова встретилась на шоу со своим знакомым. Но если ранее поучаствовать в проекте решила няня ее детей, то теперь свои таланты показал концертный директор Оли. Мужчина спел на сцене песню в стиле шансон - и во время исполнения пригласил Полякову на танец. Артистке, судя по всему, очень понравилось выступление ее концертного директора - во время передачи она отмечала, что "ну, ведь классно", а после опубликовала эмоциональный пост в Инстаграм. 

Мой концертный директор Валентин @naum_men_ko решил сделать мне сюрприз и пришел на шоу @xfactorstb. Как вам его выступление? 😍 По-моему, было потрясающе и очень трогательно. Валик, теперь я знаю, все твои скрытые таланты! Спасибо!!! ❤️  - написала Ольга.

скриншот

Видео можно увидеть в Инстаграм Поляковой:

Ранее мы писали, что Полякова обнажила грудь в президентской ложе.

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Теги: Оля Полякова, Х-Фактор, танец
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Источник: IVONA bigmir)net

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