Концертный директор артистки поучаствовал в шоу и станцевал с Поляковой медленный танец .

Полякову на Х-Факторе пригласил на "медляк" ее знакомый - видео ivona.bigmir.net

Читай также: Проблемы со здоровьем: Полякова заболела после концерта

Певица Ольга Полякова, которая является членом жюри на проекте Х-Фактор, снова встретилась на шоу со своим знакомым. Но если ранее поучаствовать в проекте решила няня ее детей, то теперь свои таланты показал концертный директор Оли. Мужчина спел на сцене песню в стиле шансон - и во время исполнения пригласил Полякову на танец. Артистке, судя по всему, очень понравилось выступление ее концертного директора - во время передачи она отмечала, что "ну, ведь классно", а после опубликовала эмоциональный пост в Инстаграм.

Мой концертный директор Валентин @naum_men_ko решил сделать мне сюрприз и пришел на шоу @xfactorstb. Как вам его выступление? 😍 По-моему, было потрясающе и очень трогательно. Валик, теперь я знаю, все твои скрытые таланты! Спасибо!!! ❤️ - написала Ольга.

скриншот

Видео можно увидеть в Инстаграм Поляковой:

Ранее мы писали, что Полякова обнажила грудь в президентской ложе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.