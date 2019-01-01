В новом выпуске шоу "Танці з зірками" актриса вызвала фурор.

Елена Кравец рассказала о репетициях с Юрием Ткачом и поддержке Евгения Кошевого Пресс-служба

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В одиннадцатом прямом эфире «Танців з зірками» на «1+1» актриса студии «Квартал 95» и звезда «Женского Квартала» Елена Кравец вместе со своим партнером Максом Леоновым очередной раз сорвала овации в зале и вызвала невероятный ажиотаж в интернете. В этом эфире компанию паре также составил актер «Квартала 95» и тренер «Лиги смеха» Юрий Ткач – вместе трио исполнило зажигательную сальсу под песню победительницы «Евровидения», певицы Netta. В итоге жюри оценило старания Елены и ее партнеров на 38 баллов. Накануне выступления Елена рассказала, как проходили репетиции с Юрием.

Пресс-служба

Репетиции проходили отлично, ведь мы с Юрой сработались уже давно. И в танце у нас тоже все получалось практически с первого прогона. Правда, Юра сейчас на диете, поэтому мы делали скидку на его переменчивое настроение и психологическое состояние. А вообще на репетициях было весело и даже в какой-то степени легко. Чего не скажешь о самой технике, которую приходилось оттачивать до малейших деталей. В принципе, любой танец требует выполнения этой техники, - сказала Елена.

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На вопрос Елене, планируют ли коллеги из “Вечернего Квартала“ последовать ее примеру и тоже начать танцевать, актриса ответила:

Не думаю, что это им интересно. Мне кажется, они в душе больше все-таки актеры, нежели танцоры. Ребята могут на дискотеке, например, покуражиться, а на профессиональном уровне, думаю, вряд ли захотят ввязываться в эту авантюру. Тем более, Женька уже принимал участие в проекте. Кстати, он меня очень поддерживает, иногда жалеет и вообще с большим пониманием относится ко всему тому, что сейчас происходит в моей жизни.

Пресс-служба

Также поделился своими впечатлениями от возвращения в шоу и Юрий Ткач.

Мы с Леной предполагали, что нас ждет от совместного номера. Оставалось только хореографам придумать какие-то движения, чтобы мы более-менее смотрелись органично на паркете. А вообще номер у нас получился очень крутым, как мне кажется. Лена в нем проявилась совсем другой, ну и я не ударил в грязь лицом. Признаюсь, в этом эфире у меня была главная цель - не запятнать на всю страну имя Елены Кравец, и, думаю, у меня это получилось.

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