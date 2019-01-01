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"Малышки на выгуле": Оля Полякова показала стильное фото дочерей

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Певица Оля Полякова вместе с детьми провела вечер в азиатском ресторане.
"Малышки на выгуле": Оля Полякова показала стильное фото дочерей
"Малышки на выгуле": Оля Полякова показала стильное фото дочерей
instagram.com/polyakovamusic

Известная украинская исполнительница, ведущая и актриса, Оля Полякова похвасталась стильным выходом в свет со своими дочерьми - 14-летней Машей и 8-летней Алисой.

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Так, на своей странице в Instagram в разделе Stories артистка опубликовала редкое фото, на котором позируют сразу сразу обе дочери. Маша запечатлена в трендовом костюме в клетку, а Алиса одета в розовою куртку и белый свитер с изображением панды.

Судя по указанной геолокации, звездная мама вместе с детьми провела вечер в азиатском ресторане Spicy.

“Малышки на выгуле“, - подписала кадр Полякова.

Инстаграм Оли Полякова
Инстаграм Оли Полякова
скриншот

Ранее Оля Полякова показала, как отрывается с дочкой на Сицилии.

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Теги: Оля Полякова, Маша Полякова
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Источник: Ivonа bigmir)net

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