"Малышки на выгуле": Оля Полякова показала стильное фото дочерей

Певица Оля Полякова вместе с детьми провела вечер в азиатском ресторане.

Известная украинская исполнительница, ведущая и актриса, Оля Полякова похвасталась стильным выходом в свет со своими дочерьми - 14-летней Машей и 8-летней Алисой.

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Так, на своей странице в Instagram в разделе Stories артистка опубликовала редкое фото, на котором позируют сразу сразу обе дочери. Маша запечатлена в трендовом костюме в клетку, а Алиса одета в розовою куртку и белый свитер с изображением панды.

Судя по указанной геолокации, звездная мама вместе с детьми провела вечер в азиатском ресторане Spicy.

“Малышки на выгуле“, - подписала кадр Полякова.

Инстаграм Оли Полякова скриншот

Ранее Оля Полякова показала, как отрывается с дочкой на Сицилии.

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