Тина Кароль в одном халатике засветила пышную грудь

Певица Тина Кароль поделилась в Instagram новое постельное фото.

Украинская исполнительница, ведущая и актриса Тина Кароль является настоящей любимицей публики. На ее аккаунт в Instagram уже подписались 1,1 млн пользователей Сети.

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Артистка часто радует поклонников кадрами с откровенных фотосессиий. На этот раз на своей странице звезда опубликовала постельный снимок. На фото соблазнительная Тина позирует на кровати в белом халате. Знаменитость оголила одно плечо и при этом засветила грудь. Свои волосы артистка спрятала под полотенцем, а лицо прикрыла рукой.

Инстаграм Тины Кароль Скриншот

Поклонники остались в восторге от нового пикантного кадра Кароль. Они засыпали публикацию множеством комментариев.

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“Ох уж эти ключицы“, “Очень красиво“, “Не ну похожа на свадебную фотосессию, прям вау“, “Так нравится эта фотосессия. Столько женственности“, “Очень нежно и красиво“, “Нереальная“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Тина Кароль рассказала об отношениях с Даном Баланом.

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