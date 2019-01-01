Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Тина Кароль в одном халатике засветила пышную грудь

Комментариев: 0
Певица Тина Кароль поделилась в Instagram новое постельное фото.
Тина Кароль в одном халатике засветила пышную грудь
Тина Кароль в одном халатике засветила пышную грудь
instagram.com/tina_karol

Украинская исполнительница, ведущая и актриса Тина Кароль является настоящей любимицей публики. На ее аккаунт в Instagram уже подписались 1,1 млн пользователей Сети.

Читай также: “Это нормально“: Кароль призналась, почему “сплагиатила“ наряд известной модели

Артистка часто радует поклонников кадрами с откровенных фотосессиий. На этот раз на своей странице звезда опубликовала постельный снимок. На фото соблазнительная Тина позирует на кровати в белом халате.  Знаменитость оголила одно плечо и при этом засветила грудь. Свои волосы артистка спрятала под полотенцем, а лицо прикрыла рукой.

Инстаграм Тины Кароль
Инстаграм Тины Кароль
Скриншот

Поклонники остались в восторге от нового пикантного кадра Кароль. Они засыпали публикацию множеством комментариев.

Читай также: Настоящий экстрим: Кароль позировала в соблазнительных позах в каньонах США

“Ох уж эти ключицы“, “Очень красиво“, “Не ну похожа на свадебную фотосессию, прям вау“, “Так нравится эта фотосессия. Столько женственности“, “Очень нежно и красиво“, “Нереальная“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Тина Кароль рассказала об отношениях с Даном Баланом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Тина Кароль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь