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Алина Гросу прогулалась по Кварталу красных фонарей - фото

Комментариев: 1
Певица Алина Гросу показала новый кадр с путешествия по Голландии.
Алина Гросу прогулалась по Кварталу красных фонарей - фото
Алина Гросу прогулалась по Кварталу красных фонарей - фото
instagram.com/alina_grosu

Известная украинская исполнительница и актриса Алина Гросу (GROSU) поделилась с подписчиками новыми фотографиями с путешествия. Сейчас звезда отдыхает в столице Нидерландов - Амстердаме.

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Так, на своей странице в Instagram артистка решила поделиться впечатлениями от прогулки по скандальному Кварталу красных фонарей. Алина опубликовала несколько снимков, на которых она позирует в черном пальто и темных высоких сапогах на фоне ярко освещенной улицы.

В описании к фотографиях Гросу призналась, что увиденное стало шоком для ее “тонкой душевной организации“. Больше всего девушку удивили белые лебеди, которые свободно плавали по водному канале посреди скандальной улицы.

“Ребят, кто был на улице красных фонарей ?)) как ощущения?)... Увидеть там нежных, белых лебедей - это невероятный контраст...а все остальное шок...для моей тонкой душевной организации“, - поделилась Алина Гросу.

Алина Гросу прогулалась по Кварталу красных фонарей
Алина Гросу прогулалась по Кварталу красных фонарей
скриншот

Алина Гросу прогулалась по Кварталу красных фонарей
Алина Гросу прогулалась по Кварталу красных фонарей
скриншот

Алина Гросу прогулалась по Кварталу красных фонарей
Алина Гросу прогулалась по Кварталу красных фонарей
скриншот

Напомним, ранее Алина Гросу сняла мистический клип под водой.

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Теги: Алина Гросу, Квартал красных фонарей
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Sancho-s    06.11.2019, 13:46
Оценка:  0
Sancho-s
Ой, кто это, зачем???
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