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"Вот в кого такая красотка!": Каменских показала редкое фото мамы

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Настя Каменских трогательно поздравила маму с днем рождения.
"Вот в кого такая красотка!": Каменских показала редкое фото мамы
"Вот в кого такая красотка!": Каменских показала редкое фото мамы
instagram.com/kamenskux

Известная украинская исполнительница и судья вокального шоу “Х-Фактор“ Настя Каменских (NK) поделилась с подписчиками редкой фотографией. Звезда показала свою маму.

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На своей странице в Instagram певица опубликовала новый снимок Лидии Петровны по случаю ее дня рождения. Так, на фото именинница в желтом свитере сидит в кресле. На руках она держит любимого питомца.

К снимку Каменских добавила трогательное поздравление. Звезда пожелала своей маме всегда быть такой же красивой и веселой.

“Моє сонечко, моя мамо! Я вітаю тебе з днем твого народження і будь ласка залишайся такою ж гарною і такою веселою, якою ти є. А все інше ми влаштуємо“, - написала NK.

Мама Насти Каменских
Мама Насти Каменских
Скриншот

Подписчики Каменских присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что Настя очень похожая на маму.

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“Так вот в кого вы такая красивая с безумно красивыми кучеряшками“, “С именинницей тебя, всех благ и крепкого здоровья“, “Красавица и видно жизнерадостная!“, “У красивой женщины такая красивая мама“, “Яка красива! Ось у кого донька!“, “Вітаю. Міцного здоров'я вашій мамі“, “Поздравляем!!!! Долгих лет жизни!! Всего самого доброго!! Спасибо вам за вашу доченьку!“, “Вот в кого такая красотка!“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Каменских презентовала свою провокационную песню на мексиканском ТВ-шоу.

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Теги: Настя Каменских
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Источник: Ivonа bigmir)net

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