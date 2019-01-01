Ирина Демичева выставила фото из парка аттракционов, на котором позирует в коротком платье кислотно-зеленого цвета.

Супруга Монатика прогулялась по Лос-Анджелесу в ярком мини ivona.bigmir.net

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Жена известного украинского исполнителя, танцора Дмитрия Монатика продолжает выставлять яркие фото из Лос-Анджелеса (Калифорния, США), где сейчас находятся супруги. Недавно Ирина показала в Инстаграм, как они с Monatik проводят досуг, а теперь выставила несколько снимков, сделанных около Universal Studios. Демичева позирует в коротком салатовом платье со змеиным принтом и кроссовках. Образ дополнили сумка через плечо и темные очки.

Обожаю парки аттракционов.Они всегда дарят ощущения детской радости ,неподдельного счастья и ожидания чуда❤️❤️🌏🌏#universal #вокругтебявесьмиркружит, - написала Ирина.

instagram.com/irinademicheva

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Также Демичева продемонстрировала на фото еще один яркий аутфит, в котором прогуливается по "городу ангелов". Ирина сделала селфи на фоне кадок с цветами - она позирует в асимметричном платье цвета "фуксия", с ярко-салатовой сумочкой.

instagram.com/irinademicheva

Ранее мы писали, что Ирина Демичева показала кадры с детьми.

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