Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Супруга Монатика прогулялась по Лос-Анджелесу в ярком мини

Комментариев: 0
Ирина Демичева выставила фото из парка аттракционов, на котором позирует в коротком платье кислотно-зеленого цвета.

Супруга Монатика прогулялась по Лос-Анджелесу в ярком мини
Супруга Монатика прогулялась по Лос-Анджелесу в ярком мини
ivona.bigmir.net

Читай также: "Счастлива увидеть его": Жена MONATIK очаровала Сеть атмосферным фото

Жена известного украинского исполнителя, танцора Дмитрия Монатика продолжает выставлять яркие фото из Лос-Анджелеса (Калифорния, США), где сейчас находятся супруги. Недавно Ирина показала в Инстаграм, как они с Monatik проводят досуг, а теперь выставила несколько снимков, сделанных около Universal Studios. Демичева позирует в коротком салатовом платье со змеиным принтом и кроссовках. Образ дополнили сумка через плечо и темные очки.

Обожаю парки аттракционов.Они всегда дарят ощущения детской радости ,неподдельного счастья и ожидания чуда❤️❤️🌏🌏#universal #вокругтебявесьмиркружит, - написала Ирина.

instagram.com/irinademicheva

Читай также: Жена Монатика пошалила за кулисами "Танцев со звездами"

Также Демичева продемонстрировала на фото еще один яркий аутфит, в котором прогуливается по "городу ангелов". Ирина сделала селфи на фоне кадок с цветами - она позирует в асимметричном платье цвета "фуксия", с ярко-салатовой сумочкой.

instagram.com/irinademicheva

Ранее мы писали, что Ирина Демичева показала кадры с детьми.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Монатик, жены звезд, Ирина Демичева
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь