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Цвет настроения: Ирина Шейк выставила фото в ярком нижнем белье

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Супермодель продемонстрировала шикарную фигуру в бикини апельсинового цвета.

Цвет настроения: Ирина Шейк выставила фото в ярком нижнем белье
Цвет настроения: Ирина Шейк выставила фото в ярком нижнем белье
ivona.bigmir.net

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Бывшая гражданская жена голливудского актера, режиссера Брэдли Купера американская и российская супермодель Ирина Шейк покорила поклонников новым фото. Ирина, как и любая манекенщица, по праву гордится своей фигурой - и часто демонстрирует довольно откровенные образы. Так, на днях знаменитость добавила в Инстаграм фото в одном белье апельсинового цвета. Ирина позирует напротив зеркала, под которым стоят бутылки с дорогой выпивкой и цитрусовые. Судя по всему, фото сделано в отеле. Ирина сфотографировалась так, чтобы не было видно голову - только фигура.

instagram.com/irinashayk/

Подписчики забросали Ирину комплиментами, похвалил фигуру, загар и белье.

Ранее мы писали, что Брэдли Купер кардинально сменил имидж.

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Теги: Ирина Шейк, фото в белье, модель
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Источник: IVONA bigmir)net

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