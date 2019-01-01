Супермодель продемонстрировала шикарную фигуру в бикини апельсинового цвета.

Цвет настроения: Ирина Шейк выставила фото в ярком нижнем белье ivona.bigmir.net

Читай также: ТОП-8 самых скандальных и откровенных “голых” платьев знаменитостей

Бывшая гражданская жена голливудского актера, режиссера Брэдли Купера американская и российская супермодель Ирина Шейк покорила поклонников новым фото. Ирина, как и любая манекенщица, по праву гордится своей фигурой - и часто демонстрирует довольно откровенные образы. Так, на днях знаменитость добавила в Инстаграм фото в одном белье апельсинового цвета. Ирина позирует напротив зеркала, под которым стоят бутылки с дорогой выпивкой и цитрусовые. Судя по всему, фото сделано в отеле. Ирина сфотографировалась так, чтобы не было видно голову - только фигура.

instagram.com/irinashayk/

Подписчики забросали Ирину комплиментами, похвалил фигуру, загар и белье.

Ранее мы писали, что Брэдли Купер кардинально сменил имидж.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.