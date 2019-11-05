Артист выставил фото в одних плавках и отметил, что скучает по лету.

Огонь: Виталий Козловский покорил Сеть голым торсом ivona.bigmir.net

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Певец Виталий Козловский, который недавно заявил, что уже готов к детям, находится в прекрасной физической форме и периодически демонстрирует свои мышцы поклонникам. Так, на днях артист в очередной раз “потешил“ своих подписчиков в Инстаграм, выставив фото с голым торсом. Козловский позирует в одних плавках почти по пояс в воде, показывая рельефный пресс и хорошо развитую мускулатуру. В подписи к фото артист отметил, что заскучал за летом.



Я люблю осень, но сейчас не отказался бы от лета! А вы? - написал певец.

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Поклонники похвалили фото певца и назвали его “огненным“.

Ранее мы писали, что Виталий Козловский рассказал, как есть и не толстеть.

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